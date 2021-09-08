Трагедия унесла жизни двоих людей

Сегодня, 8 сентября, в Норильске произошло печальное событие. Из жизни ушел глава МЧС Евгений Зиничев. Он пытался спасти рухнувшего в воду оператора Александра Мельника.

К сожалению, судьба распорядилась так, что благородный порыв главного спасателя страны лишь удвоил трагедию. Выжить не удалось ни министру, ни оператору.

Изначально Александр Мельник поскользнулся, потерял равновесие и сорвался в воду. Свидетелей трагичного происшествия было немало, однако оперативно отреагировать на случившееся смог только Евгений Николаевич.

Ни секунды не раздумывая о собственной безопасности, глава профильного российского министерства ринулся спасать скрывшегося под водой оператора. Однако Зиничев получил травмы, несовместимые с жизнью. Покинул этот мир и оператор Мельник.

В молодости Мельник работал на полярной станции в Северном Ледовитом океане. Позже погибший оператор активно занимался журналистской деятельностью. 15 лет назад он решил посвятить свою жизнь кинематографу. Благодаря ему российский зритель познакомился с известной кинолентой "Территория". Фильм вышел на экраны в 2015-м году. Александр был лауреатом премии "Ника".

Известно, что вскоре тела погибших отправят в российскую столицу.

