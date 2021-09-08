Инцидент произошел на водопаде в районе заповедника

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев упал с горы вместе с режиссером с горы на озере Лама, которое находится в районе заповедного плато Путорана. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Напомним, 8 сентября глава ведомства погиб, спасая человека во время ведомственных учений. Зиничев пытался помочь оператору, сорвавшемуся с уступа и упавшему в воду. Министр прыгнул за ним и разбился о камень. Все произошло стремительно.

Как отмечает источник, трагедия произошла в 120 километрах от Норильска на озере Лама – оно входит в число наиболее глубоководных в России и расположено на северо-западе плато Путорана. Этот водоем является одной из главных достопримечательностей в регионе.

Позднее появились новые подробности: в РБК сообщили, что трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон, расположенном на западе Путоранского заповедника. Министр погиб примерно в семь утра. За пару часов до инцидента он вылетел из Норильска на вертолете.

На сайте Министерства чрезвычайных ситуаций указывается, что 8 сентября глава ведомства устроил вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом совместную проверку строительных работ по возведению новой пожарной части в регионе.

Как пишет "Общественная служба новостей", министр погиб при попытке спасти режиссера и телеоператора Александра Мельника, отправившегося вместе с главой ведомства на съемки для новых учебных материалов, которые необходимы в МЧС.