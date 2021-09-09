Спасатели продолжают поиск еще двух человек

Число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов тело 10-летнего мальчика.

При этом судьба еще двух девушек остается неизвестной, пишет РИА "Новости". Экстренные службы продолжают их поиск.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 17. ЧП произошло утром 8 сентября. В результате взрыва газа обрушилась часть многоэтажки.