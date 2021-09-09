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Число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов тело 10-летнего мальчика.
При этом судьба еще двух девушек остается неизвестной, пишет РИА "Новости". Экстренные службы продолжают их поиск.
Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 17. ЧП произошло утром 8 сентября. В результате взрыва газа обрушилась часть многоэтажки.
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Но раз вы говорите что это газ, то газпром вылпатит компенсации пострадавшим? это ведь он устанавливал газовое оборудование, он не обеспечил безопасность..
И что там с версией по воронежской маршрутке, все еще примус?