Пятая жертва: тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Ногинске

Спасатели продолжают поиск еще двух человек

Число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов тело 10-летнего мальчика. 

При этом судьба еще двух девушек остается неизвестной, пишет РИА "Новости". Экстренные службы продолжают их поиск. 

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 17. ЧП произошло утром 8 сентября. В результате взрыва газа обрушилась часть многоэтажки. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Шаман
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Что это за злой газ такой, что бетонные дома разваливает этажами. Я бы поверил еслиб какой-то фанерный сарайчик или строительный вагончик. Понимаю, терроризм перед выборами - неудобненько.
Но раз вы говорите что это газ, то газпром вылпатит компенсации пострадавшим? это ведь он устанавливал газовое оборудование, он не обеспечил безопасность..
И что там с версией по воронежской маршрутке, все еще примус?
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