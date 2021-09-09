Число жертв увеличилось до семи человек

Двух девушек, которые до этого не выходили на связь, нашли под завалами обрушившегося в результате взрыва дома в Ногинске.

Сейчас спасатели решают, как извлечь тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, поскольку есть угроза обрушения. Девушки снимали квартиру на первом этаже дома.

Ранее в Ногинске извлекли из-под завалов тело 10-летнего ребенка. Число жертв достигло семи человек.