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Двух девушек, которые до этого не выходили на связь, нашли под завалами обрушившегося в результате взрыва дома в Ногинске.
Сейчас спасатели решают, как извлечь тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, поскольку есть угроза обрушения. Девушки снимали квартиру на первом этаже дома.
Ранее в Ногинске извлекли из-под завалов тело 10-летнего ребенка. Число жертв достигло семи человек.
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