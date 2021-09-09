Телохранители не уберегли главу МЧС

Вчера, 8 сентября, все информационное пространство нашей страны разорвала новость о трагической гибели руководителя МЧС Евгения Зиничева. Главный спасатель России погиб в результате несчастного случая. Однако правоохранители уже ищут косвенно виновных в этой трагедии.



Так, расплата за потерю руководителя Министерства по чрезвычайным ситуациям может настигнуть его телохранителей. Разумеется, такое важное государственное лицо должно находиться под бдительной охраной специалистов высшего класса.

То, что ответственные за жизнь министра люди не успели среагировать и позволили Евгению Николаевичу сигануть в холодную воду, где он разбился о камень, может быть наказано по решению суда. Такая информация появилась в распоряжении журналистов издания "Коммерсантъ".

Недоглядевших охранников могут осудить по статье УК РФ "Халатность". Данное правонарушение карается крупным денежным штрафом, а также может привести к тюремному заключению. Отмечается, что разбирательства по громкому делу не будут носить публичный характер, пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Напомним, жизнь Евгения Николаевича оборвалась во время межведомственных учений в Норильске. Министр ринулся спасать рухнувшего в воду оператора Александра Мельника. В итоге оба лишились жизни. Недавно стало известно, что в фильме погибшего с министром культурного деятеля обнаружилось предсказание его смерти.