Допустившим смерть министра Зиничева охранникам грозит тюрьма

Допустившим смерть министра Зиничева охранникам грозит тюрьма
Фото: EMERCOM of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Телохранители не уберегли главу МЧС

Вчера, 8 сентября, все информационное пространство нашей страны разорвала новость о трагической гибели руководителя МЧС Евгения Зиничева. Главный спасатель России погиб в результате несчастного случая. Однако правоохранители уже ищут косвенно виновных в этой трагедии.

Так, расплата за потерю руководителя Министерства по чрезвычайным ситуациям может настигнуть его телохранителей. Разумеется, такое важное государственное лицо должно находиться под бдительной охраной специалистов высшего класса.

То, что ответственные за жизнь министра люди не успели среагировать и позволили Евгению Николаевичу сигануть в холодную воду, где он разбился о камень, может быть наказано по решению суда. Такая информация появилась в распоряжении журналистов издания "Коммерсантъ".

Недоглядевших охранников могут осудить по статье УК РФ "Халатность". Данное правонарушение карается крупным денежным штрафом, а также может привести к тюремному заключению. Отмечается, что разбирательства по громкому делу не будут носить публичный характер, пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Напомним, жизнь Евгения Николаевича оборвалась во время межведомственных учений в Норильске. Министр ринулся спасать рухнувшего в воду оператора Александра Мельника. В итоге оба лишились жизни. Недавно стало известно, что в фильме погибшего с министром культурного деятеля обнаружилось предсказание его смерти.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
игорь
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тюрьма?
жду когда в тюрьму пойдут охранники путина и других членов правительства
их никогда народ не простит за отобранные пенсии
М
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Гость307700
Он же бухой в жеппу был ? полез фоткаться и свалился. Оператор хотел спасти эту пьянь, но погиб сам.
Героя надо оператору давать а не этой свинье.
ну тебе жыду из амэрики все видно .видимо судишь по себе и своим родителям,как зачали тебя в пьяном угаре так и родила мамка в пьяном бреду
гены,хорошо что такие упыри как ты сваливают мыть сортиры на запад
Гость307700
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Он же бухой в жеппу был ? полез фоткаться и свалился. Оператор хотел спасти эту пьянь, но погиб сам.
Героя надо оператору давать а не этой свинье.
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