В Подмосковье вор вынес из коттеджа ценности на миллион рублей

Стражи порядка уже схватили злоумышленника

В Московской области совершено очередное преступление. На этот раз жертвой бандита стала 42-летняя москвичка. Невоспитанный мужчина решил обогатиться за ее счет.

Для реализации злого умысла 50-летний уроженец Воронежской области влез на дачу потерпевшей, которая находится в деревне Молоденово Одинцовского округа.

Добычей злоумышленника стали два ноутбука, фотоаппарат и другая техника. Всего мужчине удалось разжиться богатствами на более чем 970 тысяч рублей.

Однако долго радоваться такому "улову" ему не пришлось. Подозреваемого по этому делу уже схватили сотрудники правоохранительных органов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, недавно в Мособласти полицейские задержали вооруженных разбойников.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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