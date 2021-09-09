До этого родственники ограничивались фотографиями

Накал страстей вокруг расследования одной из самых громких авиакатастроф нарастает. Родные жертвы крушения лайнера, следовавшего рейсом MH17, явились на заседание суда с урной, где хранится прах их покойного сына.



Детали и обстоятельства крушения малайзийского "Боинга", которое произошло в 2014-м году на юго-востоке украинского государства, пытаются установить судебные эксперты в Нидерландах. Очередное заседание было ознаменовано весьма необычным событием.

Местные жители Робб и Селена Фредрикс нашли уместным явиться в суд с прахом своего погибшего сына. Останки любимого наследника хранятся в урне. Какие цели преследовали убитые горем родители одной из жертв страшной трагедии, неизвестно. По словам госпожи Фредрикс, таким образом она хотела заручиться поддержкой покойного сына.

Повысил эмоциональный градус заседания также обгоревший фрагмент блузки. По словам Селены, из этой ткани была сделана одежда, которая принадлежала возлюбленной ее наследника, также лишившейся жизни в той катастрофе. Трогательные кадры публикуют авторы телеграм-канала РИА "Новости".

Кстати, недавно на Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу малайзийского "Боинга". Судя по всему, о законности действий в этом государстве давно не заботятся. Выяснилось, что пару лет назад разведка Незалежной выкрала одного из фигурантов дела о крушении лайнера.