На суд по малайзийскому "Боингу" принесли урну с прахом погибшего – фото

На суд по малайзийскому "Боингу" принесли урну с прахом погибшего – фото
Фото: Alexander Ermochenko / Xinhua / www.globallookpress.com
До этого родственники ограничивались фотографиями

Накал страстей вокруг расследования одной из самых громких авиакатастроф нарастает. Родные жертвы крушения лайнера, следовавшего рейсом MH17, явились на заседание суда с урной, где хранится прах их покойного сына.

Детали и обстоятельства крушения малайзийского "Боинга", которое произошло в 2014-м году на юго-востоке украинского государства, пытаются установить судебные эксперты в Нидерландах. Очередное заседание было ознаменовано весьма необычным событием.

Местные жители Робб и Селена Фредрикс нашли уместным явиться в суд с прахом своего погибшего сына. Останки любимого наследника хранятся в урне. Какие цели преследовали убитые горем родители одной из жертв страшной трагедии, неизвестно. По словам госпожи Фредрикс, таким образом она хотела заручиться поддержкой покойного сына.

Повысил эмоциональный градус заседания также обгоревший фрагмент блузки. По словам Селены, из этой ткани была сделана одежда, которая принадлежала возлюбленной ее наследника, также лишившейся жизни в той катастрофе. Трогательные кадры публикуют авторы телеграм-канала РИА "Новости".

Кстати, недавно на Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу малайзийского "Боинга". Судя по всему, о законности действий в этом государстве давно не заботятся. Выяснилось, что пару лет назад разведка Незалежной выкрала одного из фигурантов дела о крушении лайнера.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость308247
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Ага и спиритический сеанс устроить с усопшими вдруг показания дадут следствию, только это и осталось сделать этому липовому суду.
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