Мошенник похитил у жителя Подмосковья криптовалюту в 34 млн рублей

Подозреваемый задержан

Преступник похитил у жителя Подмосковья биткоины с кардано общей суммой в 34 миллиона рублей. Известно, что мужчина воспользовался чужой учетной записью на бирже, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как отмечает источник, пострадавший не мог долгое время пройти регистрацию на сайте криптовалютной биржи, и обратился за соответствующими услугами через знакомых к одному из лиц, которое обещало ему передать аккаунт.

Потерпевший после регистрации перевел туда средства. День спустя он обнаружил, что пароли для входа не подходят, а все сбережения списаны. Общая сумма ущерба превышает 34 млн рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого. При поддержке сотрудников Росгвардии его задержали в Рязанской области. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Источник: ГУ МВД по Московской области
Егор МАЛКОВ
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