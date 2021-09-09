Подозреваемый задержан

Преступник похитил у жителя Подмосковья биткоины с кардано общей суммой в 34 миллиона рублей. Известно, что мужчина воспользовался чужой учетной записью на бирже, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как отмечает источник, пострадавший не мог долгое время пройти регистрацию на сайте криптовалютной биржи, и обратился за соответствующими услугами через знакомых к одному из лиц, которое обещало ему передать аккаунт.

Потерпевший после регистрации перевел туда средства. День спустя он обнаружил, что пароли для входа не подходят, а все сбережения списаны. Общая сумма ущерба превышает 34 млн рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого. При поддержке сотрудников Росгвардии его задержали в Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".