Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Неизвестный похитил у жительницы Московской области технику с гаджетами общей стоимостью практически в один миллион рублей. Об этом сообщили в главке регионального МВД.
Как отмечает источник, вор обчистил дачный дом в деревне Молоденово Одинцовского округа. В полицию обратилась 42-летняя жительница столицы.
По информации главка, у пострадавшей похитили два ноутбука, фотоаппаратуру, наушники и флеш-накопитель общей суммой, превышающей 970 тысяч рублей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Позднее удалось задержать подозреваемого. Им оказался пятидесятилетний житель Воронежской области. Часть похищенного уже вернули женщине .
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
У Москвы есть контрмеры на новый европейский углеродный налог
Приостановка произошла в день встречи президентов