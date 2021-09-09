Часть похищенного уже вернули владельцу

Неизвестный похитил у жительницы Московской области технику с гаджетами общей стоимостью практически в один миллион рублей. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Как отмечает источник, вор обчистил дачный дом в деревне Молоденово Одинцовского округа. В полицию обратилась 42-летняя жительница столицы.

По информации главка, у пострадавшей похитили два ноутбука, фотоаппаратуру, наушники и флеш-накопитель общей суммой, превышающей 970 тысяч рублей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Позднее удалось задержать подозреваемого. Им оказался пятидесятилетний житель Воронежской области. Часть похищенного уже вернули женщине .

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".