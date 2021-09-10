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Трагическое событие произошло в Сирийской Арабской Республике. Там погиб российский боец. Гражданин РФ стал жертвой взрыва.
Печальный инцидент произошел накануне, в четверг, 9 сентября, в провинции Хомс, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Неизвестные злоумышленники установили взрывное устройство на дороге, по которой следовали машины с гумпомощью. Ныне покойный боец находился в одной из бронемашин, когда взрывчатка сдетонировала. Товарищи пытались спасти россиянина, однако полученные им травмы были не совместимы с жизнью, передает РИА ФАН.
Стоит отметить, что несмотря на относительную стабилизацию обстановки в Сирии, вокруг нее продолжаются воинственные разговоры. Например, некоторые турки считают, что если оттуда уйдут США, то Турции придется воевать с Россией.
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