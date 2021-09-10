Похищенное удалось разыскать

В подмосковном городе Наро-Фоминск полицейские задержали строителя, который украл у своей работодательницы драгоценности на крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась жительница поселка Новая Ольховка. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, который ремонтировал фасад дома женщины. Выяснилось, что когда пострадавшая куда-то отошла, злоумышленник при помощи лестницы проник на балкон второго этажа и похитил украшения.

В итоге мужчина сознался в содеянном и показал, где находятся драгоценности. Строителя отправили за решетку, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".