Между родственниками произошел конфликт

В подмосковном городе Балашиха был арестован мужчина, который обвиняется в убийстве своей матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Инцидент произошел еще 3 сентября этого года. Родственники распивали вместе спиртное, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Разъяренный мужчина толкнул родительницу, в результате чего на рухнула на пол и ударилась головой о газовую плиту.

На этом конфликт не закончился. Через некоторое время обвиняемый начал избивать мать ногами. Спустя сутки женщина скончалась от полученных травм.

Когда мужчина понял, что она не дышит, то отправился за помощью к своему соседу. На место вызвали скорую и полицию.

Обвиняемый дал признательные показания. Против него завели уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".