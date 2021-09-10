Дело не в арбузе: дом отравившейся в Москве семьи оцепили

Дело не в арбузе: дом отравившейся в Москве семьи оцепили
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько жильцов были госпитализированы после смерти бабушки с внучкой

Причиной смерти 15-летней девочки, скончавшейся вместе с бабушкой после того, как семья съела купленный в супермаркете арбуз, стала полиорганная недостаточность. Об этом стало известно сегодня, 10 сентября.

Как отмечает источник, ребенок поступил детскую городскую клиническую больницу №9 c cимптомами сильного отравления, где позднее и скончался. В документах указывается, что причиной стал отказ внутренних органов. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы тканей.

8 сентября семья купила в одном из супермаркетов арбуз. На следующий день почти всей семьей стало плохо – бабушка, мама и девочка столкнулись с резким недомоганием. Все трое попали в реанимацию. От арбуза отказался только отец.

В реанимации скончалась бабушка. Утром, 10 сентября, не стало и ее внучки. В больницу отвезли и соседского мальчика, которого семья угостила лакомством. Однако мама ребенка рассказала, что тот арбуз не ел, однако с полуночи ребенка начало тошнить. Врачи диагностировали бактериальное пищевое отравление. Сейчас мальчик находится с матерью в больнице.

Семейство съело только половину плода – в холодильнике осталась вторая часть, которую направят на экспертизу.

Сеть супермаркетов, в которой семейство купило арбуз, сняла товар с продажи. Внутри помещения проводят расследование правоохранительные органы. Дом, в котором живет семья, также оцеплен – там работают санитарные службы.

Дело взято на контроль главком московского СК. Следователи выехали в городскую больницу. В случае выявления основания правоохранительные органы рассмотрят принятие мер уже в рамках прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по признакам 238 статьи УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Представители торговой сети заявили, что в партии арбузов магазина на Совхозной улице, где семья купила товар, не выявлено отклонений в нормах пищевой безопасности.

Дом на Совхозной, где отравилась семья, обследуют специалисты. Они взяли пробу воды, а также соль, соду и чайник с заварным чаем. Кроме того, специалисты Мосгаза обследовали квартиры на предмет утечки. После осмотрели подвал.

К дому на Совхозной улице в Москве также приехал кинологический расчёт МЧС.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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