К инциденту приковано внимание общественности

Трагедия со смертью двух жительниц российской столицы, которые приобрели арбуз в одной из торговых сетей, а после жаловались на сильное отравление, поразила все информационное пространство. В прессе появилась новая версия причины скоропостижной смерти родственниц.



Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам издания "Лайф", что в тот злосчастный день на территории магазина, где была приобретена ароматная ягода, проводили дезинфекцию. Любопытным фактом является то, что (по словам информатора) при обработке помещений химическими средствами овощи и фрукты никто не накрывал.

Таким образом, опасные для жизни химикаты вполне могли попасть на продукты. В любом случае пока рано говорить, что школьницу с бабушкой убил отравленный арбуз. Сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизы и разбираются в случившемся.

Тем временем, другой источник сообщил "Известиям", что история с отравлениями не закончилась на несчастной семье. Покойные родственницы проживали на Совхозной улице в Москве. Газета пишет, что из этого дома забрали в больницу еще двух школьниц и одного взрослого человека. Помимо этого, из соседнего дома госпитализировали двух женщин 55 и 62 лет. Все пациенты жалуются на отравление. При этом одна из пострадавших тоже недавно купили арбуз, однако в другом магазине. Правоохранители устанавливают детали массового отравления.

Напомним, в Москве скончались две местные жительницы: 15-летняя школьница и ее бабушка. Вечером незадолго до трагедии они ели арбуз. В больницу также попала мама покойной девочки, однако ее удалось спасти.