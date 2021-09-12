Под Иркутском разбился пассажирский самолет - есть выжившие

Под Иркутском разбился пассажирский самолет - есть выжившие
Фото: Jan Kouba/ CTK/ www.globallookpress.com
Всего на борту было 16 человек

Пассажирский самолет L-410 совершил жестку посадку в тайге в Иркутской области. На борту находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Как сообщает РИА "Новости", среди них есть выжившие.

По предварительной информации, четыре человека выжили, один пострадал, еще одиннадцать зажаты в салоне. Трагедии удалось избежать поскольку самолет потерпел крушение на низкой высоте, сообщает "Интерфакс". 

О падении воздушного судна стало известно после звонка одной из пассажирок – ей удалось позвонить в 112 сразу после того, как она выбралась из самолета, однако позже связь с ней прервалась, пишет Baza.

Спасателям удалось обнаружить самолет в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы: его увидели очевидцы. Вызволить из салона пока смогли четверых человек.

Как сообщил авиаперевозчик, L-410 пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. Пока приоритетными версиями о причинах крушения являются плохая видимость и отказ двигателя. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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