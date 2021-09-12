Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
809 новости
В результате жёсткой посадки самолёта L-410 под Иркутском погибли три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Всего на борту было 16 человек – 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Как указывает "Интерфакс", в результате катастрофы мог погибнуть пилот, но пока эта информация проверяется.
Место, где упал пассажирский самолет установлено, однако оно находится в труднодоступной местности. Сейчас туда добираются добровольцы и спасатели.
"Белорусский вопрос" потребовали поскорей рассмотреть в НАТО
Киев решил закупить новую партию боевой техники