Появилась информация о погибших после жесткой посадки L-410 под Иркутском

Ранее сообщалось, что выжили все пассажиры и члены экипажа

В результате жёсткой посадки самолёта L-410 под Иркутском погибли три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Всего на борту было 16 человек – 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Как указывает "Интерфакс", в результате катастрофы мог погибнуть пилот, но пока эта информация проверяется. 

Место, где упал пассажирский самолет установлено, однако оно находится в труднодоступной местности. Сейчас туда добираются добровольцы и спасатели. 

Источник: РЕН ТВ
Роман ИГНАТОВ

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