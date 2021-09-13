Крымские пограничники задержали украинца за попытку незаконного пересечения границы

24-летний турист стал фигурантом уголовного дела

Гражданин Украины задержан крымскими пограничниками. Известно, что мужчина пытался незаконно проникнуть в республику в обход пропускного пункта на границе, о чем стало известно сегодня, 13 сентября.

Согласно приведенным данным, задержанным оказался 24-летний житель Одесской области, имевший при себе наличные средства, одежду и палатку для туристического отдыха.

Мужчина осознанно пошел на нарушение законов РФ, заведомо зная, что не может пройти границу без утерянных им документов. В отношении гражданина соседней страны возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ, отмечает источник.

Источник: Интерфакс
Егор МАЛКОВ
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