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Гражданин Украины задержан крымскими пограничниками. Известно, что мужчина пытался незаконно проникнуть в республику в обход пропускного пункта на границе, о чем стало известно сегодня, 13 сентября.
Согласно приведенным данным, задержанным оказался 24-летний житель Одесской области, имевший при себе наличные средства, одежду и палатку для туристического отдыха.
Мужчина осознанно пошел на нарушение законов РФ, заведомо зная, что не может пройти границу без утерянных им документов. В отношении гражданина соседней страны возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ, отмечает источник.
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