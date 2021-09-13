У чемпионки Игр в Токио украли олимпийские медали

Спортсменка надеется, что награды удастся вернуть

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Елена Веснина рассказала о пропаже медалей. 

Теннисистка вместе с супругом отправилась на ужин. Дома их не было всего четыре часа, но за это время злоумышленники успели ограбить коттедж в Истре. Кроме медалей пропали также деньги и драгоценности, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Взломали дверь, сигнализация не была включена, камеры все работали. По камерам засекли, их было двое, лица были закрыты балаклавами", 

– поделилась подробностями спортсменка. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет РИА "Новости". 


Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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