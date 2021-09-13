Спортсменка надеется, что награды удастся вернуть

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Елена Веснина рассказала о пропаже медалей.

Теннисистка вместе с супругом отправилась на ужин. Дома их не было всего четыре часа, но за это время злоумышленники успели ограбить коттедж в Истре. Кроме медалей пропали также деньги и драгоценности, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Взломали дверь, сигнализация не была включена, камеры все работали. По камерам засекли, их было двое, лица были закрыты балаклавами",

– поделилась подробностями спортсменка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет РИА "Новости".



