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Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Елена Веснина рассказала о пропаже медалей.
Теннисистка вместе с супругом отправилась на ужин. Дома их не было всего четыре часа, но за это время злоумышленники успели ограбить коттедж в Истре. Кроме медалей пропали также деньги и драгоценности, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Взломали дверь, сигнализация не была включена, камеры все работали. По камерам засекли, их было двое, лица были закрыты балаклавами",
– поделилась подробностями спортсменка.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет РИА "Новости".
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