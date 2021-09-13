Трагедия произошла во второй половине дня 13 сентября

В понедельник стало известно о несчастном происшествии, которое случилось в Белгородской области. Там между двумя селами рухнул легкомоторный самолет. К сожалению, спасти жизнь пилота не представлялось возможным.



Сообщается, что в салоне воздушной техники находился только один человек. Пассажиров на борту не было. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства несчастного случая, передает интернет-издание "МИР24".

Напомним, недавно в Иркутской области рухнул самолет L-410. На борту находились 16 человек.