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В понедельник стало известно о несчастном происшествии, которое случилось в Белгородской области. Там между двумя селами рухнул легкомоторный самолет. К сожалению, спасти жизнь пилота не представлялось возможным.
Сообщается, что в салоне воздушной техники находился только один человек. Пассажиров на борту не было. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства несчастного случая, передает интернет-издание "МИР24".
Напомним, недавно в Иркутской области рухнул самолет L-410. На борту находились 16 человек.
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