Подозреваемый может дорого заплатить за трагедию

Жители России до сих пор пребывают в шоке от инцидента с арбузом, из-за которого погибли две москвички. Сотрудники правоохранительных органов взяли дело на особый контроль. Уже задержан основной подозреваемый – мужчина, который проводил дезинсекцию в магазине. Если вина работника будет доказана, его отправят за решетку на долгие годы.



Сейчас следствие отрабатывает версию, согласно которой смерть пятнадцатилетней школьницы и ее бабушки после ужина арбузом произошла в результате вопиющих нарушений со стороны человека, осуществлявшего дезинсекцию в магазине "Магнит".

Им оказался 39-летний житель России по имени Антон. В данный момент его опрашивают в Следственном комитете. По имеющимся данным, мужчина не стал отпираться, полностью признал свою вину и раскаялся. Примечательно, что задержанный не первый год занимается дезинсекцией. По какой причине опытный сотрудник пренебрег всеми требованиями безопасности, до сих пор не ясно.

С высокой долей вероятности, Антона будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение техники безопасности, повлекшее смерть двоих людей". Если события будут развиваться таким образом, мужчину могут отправить за решетку на целых 10 лет, пишет издание "Комсомольская правда".

Напомним, ранее стало известно, что в смертельном арбузе были найдены вещества для уничтожения насекомых. В доме, где проживали покойные москвички, опасных химикатов не обнаружено.