Нельзя исключать: появилась версия с убийством в истории отравления с арбузом

Нельзя исключать: появилась версия с убийством в истории отравления с арбузом
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Следствие подозревает отца семейства

Обнаруженный в крови погибшей москвички этиленгликоль мог использоваться для усиления инсектицида при борьбе с насекомыми. Похожий состав обнаружен Роспотребнадзором в ходе исследования арбузов из квартиры жертв.

Известно, что в магазине торговой сети "Магнит", где был куплен арбуз, действительно проводили дезинсекцию. Сотрудника, который ей занимался, задержали, отмечает 5-tv.ru. Несмотря на то, что версия о нарушении правил санитарной обработки остается приоритетной, нельзя исключать попытку бытового убийства, считают отраслевые специалисты.

По словам криминологов, обнаруженный в крови одной из скончавшихся этиленгликоль сам по себе не опасен. Жидкость используется в качестве антифриза и санитайзера. Тем не менее, жертвы должны были принять токсин внутрь, указал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Эксперт отметил, что в случае попадания этиленгликоля внутрь развивается не полиорганная, а почечная недостаточность. Для смертельного отравления необходима половина стакана – от 100 до 150 мл. На вкус эта жидкость сладковата и более вязкая в сравнении с водой. Даже если предположить, что вещество каким-то образом попало в водопровод, то отравление тоже исключается – вода бы фактически размыла этиленгликоль.

Криминолог Сергей Максимов считает, что обычная дезинсекция в супермаркете не могла стать причиной гибели девочки и ее бабушки: эту процедуру выполняли тысячи раз одним и тем же способом. В этот же раз должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Если бы дезинсектор использовал крайне токсичный продукт, он бы пострадал сам вместе с остальными: арбуз купили не только жертвы, но и остальные семьи.

Следствие рассматривает версию бытового убийства, считает специалист. Из четырех человек в семье погибли двое, мать девочки в реанимационном отделении с тяжелым отравлением. Невредимым  остался только отец – он не пострадал.

Криминолог указал, что главными подозреваемыми, прежде всего, остаются самые близкие – из-за доступа к погибшим. При этом, по словам Максимова, процент убийств на бытовой почве упал вдвое – когда-то совершалось 65% подобных деяний.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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