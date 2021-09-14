В Подмосковье закрыли мигрантское общежитие после убийства пенсионерки

Власти проводят рейды после преступления, в котором подозреваются двое выходцев из Средней Азии

Глава Московской области Андрей Воробьев объявил о закрытии общежития, где проживают мигранты. Накануне в здании были задержаны двое иностранных граждан, которых подозревают в убийстве и изнасиловании пожилой женщины.

Губернатор отметил, что решение уже принято. Все остальные места будут внимательно обследованы правоохранительными органами. По всему региону проходят рейды. Власти намерены принять жесткие меры в случае тревоги и обращений со стороны граждан.

Воробьев указал, что нарушение закона будет жестко пресекаться, передает телеканал "360".

Как отмечает источник, днем ранее в Бужаниново была изнасилована и убита 65-летняя женщина. Правоохранительные органы задержали двух мигрантов из Таджикистана, которые подозреваются в преступлении.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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