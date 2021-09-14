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Печальное событие случилось в Карачаево-Черкесии. Неподалеку от популярного среди российских горнолыжников курорта Домбай произошло обрушение ледника.
К сожалению, в эпицентре природного катаклизма находилась тургруппа. Сообщается, что люди прибыли на курорт из российской столицы и Нижнего Новгорода.
Известно, что один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, недавно в Иркутской области рухнул самолет L-410. На борту находились в 16 человек.
В этот момент он критиковал Путина и Мишустина
Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений