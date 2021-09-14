Есть жертва: на Домбае обрушился ледник

Природный катаклизм застал врасплох тургруппу

Печальное событие случилось в Карачаево-Черкесии. Неподалеку от популярного среди российских горнолыжников курорта Домбай произошло обрушение ледника.

К сожалению, в эпицентре природного катаклизма находилась тургруппа. Сообщается, что люди прибыли на курорт из российской столицы и Нижнего Новгорода.

Известно, что один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, недавно в Иркутской области рухнул самолет L-410. На борту находились в 16 человек.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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