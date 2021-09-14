Знакомство в Интернете обернулось для мужчины походом в полицию

В Москве арестовали работника кафе и его 18-летнюю сообщницу, которые напали и ограбили туриста.

Мужчина приехал в столицу. Познакомившись с девушкой по Интернету, договорился с ней о встрече, которая чуть не завершилась поножовщиной. Злоумышленница привела своего нового знакомого в заведение на Лубянке. Конфликт разгорелся, когда гость увидел счет на 27 тысяч рублей и отказался платить.

Тогда в дело вмешался работник кафе. Завязалась драка, в итоге сотрудник достал нож, а после нанес посетителю несколько ударов кулаком по лицу и забрал смартфон.

Девушка тоже не сидела без дела. За это время она успела украсть банковскую карту своего спутника. В итоге со счета были списаны деньги, общий ущерб составил 95 тысяч рублей, пишет "МИР24".

Мужчина обратился в полицию. Подозреваемые спустя время были задержаны. Девушка призналась, что она специально приводила гостей в это заведение, где подавали блюда по повышенной цене. За это она получала бонусы, потому что, как правило, ее спутники платить не отказывались.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемую поместили под домашний арест, а ее напарника – под стражу.



