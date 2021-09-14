Стражи порядка разыскивают убийцу

Страшное несчастье произошло в Московской области. В лесных угодьях Балашихи нашли труп убитой женщины. Россиянку зарезали: ее тело было покрыто ранами от ножа.



В местном управлении СК РФ сообщили, что эксперты уже возбудили дело об убийстве.

Тело несчастной было найдено неподалеку от микрорайона Кучино. Убийца целил своей жертве в грудь, именно в этой части трупа эксперты обнаружили множественные ранения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Балашихе мужчина насмерть забил мать ногами.