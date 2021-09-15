Полуторамесячный младенец скончался в Петербурге из-за обломка иглы в легком

Следователи работают с медперсоналом, чтобы определить личность оказавшего помощь малышу сотрудника

Петербургские следователи возбудили уголовное дело после смерти полуторамесячного малыша. По информации регионального главка СК, младенца обследовали в нескольких местных больницах, а во время оказания медпомощи в его легком остался обломок иглы после укола.

Повреждение легкого привело к сильной кровопотере, из-за чего малыш скончался. Как передает телеканал "360", ребенка не стало 12 сентября.

В настоящее время правоохранительные органы работают с медперсоналом для выявления личности сотрудника, осуществлявшего процедуру. В медучреждениях изъяли истории болезни малыша вместе с использованными изделиями.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.

 

Источник: ГУ СК по Санкт-Петербургу ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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