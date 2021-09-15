Четырехлетний ребенок из России скончался в Турции при странных обстоятельствах - СМИ

Четырехлетний ребенок из России скончался в Турции при странных обстоятельствах - СМИ
Фото: Wolfgang Kumm / dpa / www.globallookpress.com
Раздавленные горем родители просят помощи у следователей

Следственный комитет получил на днях обращение от пары, которая попросила правоохранительные органы провести проверку после гибели их четырехлетнего племянника. Как указывает источник, мальчику внезапно стало плохо во время отдыха с родителями на одном из турецких курортов. Однако местные врачи не смогли его спасти.

У семьи, на которую обрушилась трагедия, возникли вопросы по поводу причин инцидента и качества оказываемой медпомощи. По информации "Московского комсомольца", семья приехала отдыхать в Турцию из Москвы. Отец семейства работает в частной фирме, которая занимается проектировкой, мать – служащая в одном из бюджетных учреждений. Жители столицы прилетели в турецкую Анталью еще в начале сентября. Через два дня ребенку стало плохо – у сына заметили тошноту и слабость.

Первое время к ребенку прикрепили доктора, который работал при отеле. Спустя некоторое время его госпитализировали, а несколько дней назад он скончался. Турецкие медики не стали проводить вскрытие, выдав весьма странное заключение: вместо диагноза указываются причины летального исхода, которые не были подтверждены. Родные утверждают, что ребенок ходил в садик, на учетах не состоял и заболеваний не имел. Накануне трагедии родители также не заметили ничего, что могло бы вызвать подозрение.

Родители скончавшегося ребенка уже прилетели назад в столицу. Тело мальчика доставят из Турции в самые кратчайшие сроки. Представители семьи обратились к следователям с просьбой о назначении вскрытия и проведении соответствующих процедур.

Согласно предварительным данным, причиной смерти малыша стало отравление, передает РЕН ТВ. Официальное подтверждение информации в настоящий момент отсутствует.

В 2019 году девочка скончалась в турецкой Аланье – ребенок веселился, катаясь на горке в бассейне, ударился головой и захлебнулся.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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