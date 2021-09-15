Дорожный конфликт между водителями в Подмосковье обернулся уголовным делом

Сидевшего за рулем грузовика мужчину залили перцовкой

Правоохранительные органы возбудили в Подмосковье уголовное дело после инцидента в Серпухове, где между участниками транспортного движения произошел конфликт. Известно, что водитель и пассажирка легкового авто угрожали сидящему за рулем мужчине, который отказывался их пропускать.

Недовольная пара угрожала водителю топором с пистолетом, залив того перцовым баллончиком. Мужчина в долгу не остался и повредил авто трубой, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Стороны обратились после инцидента в полицию. Пострадавшему от нападения водителю оказали помощь в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ – "Побои".

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

"Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко

Батька не стал скрывать свои восторги от богатств соседа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей