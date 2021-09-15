Сидевшего за рулем грузовика мужчину залили перцовкой

Правоохранительные органы возбудили в Подмосковье уголовное дело после инцидента в Серпухове, где между участниками транспортного движения произошел конфликт. Известно, что водитель и пассажирка легкового авто угрожали сидящему за рулем мужчине, который отказывался их пропускать.

Недовольная пара угрожала водителю топором с пистолетом, залив того перцовым баллончиком. Мужчина в долгу не остался и повредил авто трубой, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Стороны обратились после инцидента в полицию. Пострадавшему от нападения водителю оказали помощь в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ – "Побои".