Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Правоохранительные органы возбудили в Подмосковье уголовное дело после инцидента в Серпухове, где между участниками транспортного движения произошел конфликт. Известно, что водитель и пассажирка легкового авто угрожали сидящему за рулем мужчине, который отказывался их пропускать.
Недовольная пара угрожала водителю топором с пистолетом, залив того перцовым баллончиком. Мужчина в долгу не остался и повредил авто трубой, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Стороны обратились после инцидента в полицию. Пострадавшему от нападения водителю оказали помощь в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ – "Побои".
В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом
Батька не стал скрывать свои восторги от богатств соседа