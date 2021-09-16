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Неизвестный проник в отделение полиции в городе Лиски Воронежской области, нанеся ранения сотруднику. Согласно приведенным данным, инцидент произошел в 05.30 по МСК. Об инц
передает телеканал "360".
Как отмечает региональный главк МВД, полицейский пострадал в результате нападения вооруженного мужчины. Преступник попытался осуществить подрыв с помощью самодельного устройства, после чего скрылся с места преступления.
На стоп-кадрах, сделанных камерой виденоблюдения, можно заметить, как неизвестный в камуфляже с бронежелитом и в каске появляется у отдела полиции на внедорожнике. Мужчина открыл огонь из оружия и проникнул внутрь, попытавшись взорвать дежурную часть, передают "Вести".
Судя по стоп-кадрам со сделанной камерой наблюдения записи, мужчина в камуфляжной форме, бронежилете и каске прибыл к отделу в 05:17 утра 16 сентября на серебристой пятидверной "Ниве" с нечитаемыми номерами. Он открыл огонь из автомата, а затем проник внутрь и "попытался взорвать дежурную часть".
Пострадал один страж порядка, предположительно, постовой, о его состоянии ничего не сообщается.
Нападавший скрылся с места, на его поиски ориентировали все подразделения с пометкой "преступник вооружен".
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