Мог убить двоих детей: что известно о напавшем на отдел полиции под Воронежем

Мог убить двоих детей: что известно о напавшем на отдел полиции под Воронежем
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
По некоторым данным, мужчина работал в охранном предприятии

В четверг, 16 сентября, из Воронежской области пришли тревожные новости. Неизвестный напал на отдел полиции, находящийся в городе Лиски. В результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщает "Коммерсантъ", рано утром автомобиль марки "Нива" остановился у здания полицейского отдела. На машине не было регистрационных знаков. Неизвестный был облачен в военные бронежилет и каску.

По имеющимся данным, преступник родом из Каменского района Воронежской области. Он работал охранником в частной компании, которая обеспечивала безопасность предприятия "ЭкоНива". 

Спустя некоторое время после первого инцидента произошла еще одна трагедия. Возле села Волочанское обнаружили тела троих местных жителей – матери и двоих детей. По предварительной версии, они были убиты мужчиной, напавшим на отдел полиции.

Имеется версия, что ранее между погибшей женщиной и преступником произошел конфликт. Ситуация обострилась до такой степени, что в дело пришлось вмешаться полицейским из Лисков. В итоге мужчина решил разобраться и со знакомой, и со стражами правопорядка.

"Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил", - уточняет тот же источник.

Пока что официального подтверждения данной версии нет. Примечательно, что мужчине удалось скрыться, его разыскивает полиция. 

Ранее сообщалось, что в том самом отделении полиции под Воронежем прогремел взрыв. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

чахлый
Пожаловаться Ответить
перестройка
Гость312365
Пожаловаться Ответить
А воронежские менты безоружные что ли ходят? Как это напал на отдел милиции и удалось скрыться? Да еще и троих завалил...
1
новости партнеров

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Власти ожидают запуска своего газопровода

Путину удалось предотвратить уничтожение России американцами - Стоун

Существование мощного игрока на карте мира удерживает Штаты от превращения в откровенную тиранию, считает продюсер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей