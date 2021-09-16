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В четверг, 16 сентября, из Воронежской области пришли тревожные новости. Неизвестный напал на отдел полиции, находящийся в городе Лиски. В результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
Как сообщает "Коммерсантъ", рано утром автомобиль марки "Нива" остановился у здания полицейского отдела. На машине не было регистрационных знаков. Неизвестный был облачен в военные бронежилет и каску.
По имеющимся данным, преступник родом из Каменского района Воронежской области. Он работал охранником в частной компании, которая обеспечивала безопасность предприятия "ЭкоНива".
Спустя некоторое время после первого инцидента произошла еще одна трагедия. Возле села Волочанское обнаружили тела троих местных жителей – матери и двоих детей. По предварительной версии, они были убиты мужчиной, напавшим на отдел полиции.
Имеется версия, что ранее между погибшей женщиной и преступником произошел конфликт. Ситуация обострилась до такой степени, что в дело пришлось вмешаться полицейским из Лисков. В итоге мужчина решил разобраться и со знакомой, и со стражами правопорядка.
"Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил", - уточняет тот же источник.
Пока что официального подтверждения данной версии нет. Примечательно, что мужчине удалось скрыться, его разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что в том самом отделении полиции под Воронежем прогремел взрыв.
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