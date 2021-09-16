Драчуна, причастного к гибели парня, разыскивает полиция

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после смерти 20-летнего юноши в результате избиения на улице в ходе бытового конфликта.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, инцидент произошел 15 сентября на улице Тимирязева в городе Минусинске.

По данным следствия, молодой человек вместе со своей девушкой и приятелями шел по тротуару и слушал по гаджету музыку, подпевая исполнителю. Однако не всем прохожим такое поведение понравилось. К юноше подошел незнакомец и выразил недовольство его поведением.

Между оппонентами возник спор, переросший в драку. Собственно, мужчина несколько раз ударил юношу кулаками и сбежал. От полученных травм парень скончался, пишет издание "Свободная пресса".

Правоохранители разыскивают подозреваемого и выясняют все обстоятельства происшествия.

