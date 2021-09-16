В Минусинке до смерти избили юношу за громкую музыку из смартфона

Драчуна, причастного к гибели парня, разыскивает полиция

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после смерти 20-летнего юноши в результате избиения на улице в ходе бытового конфликта.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, инцидент произошел 15 сентября на улице Тимирязева в городе Минусинске.

По данным следствия, молодой человек вместе со своей девушкой и приятелями шел по тротуару и слушал по гаджету музыку, подпевая исполнителю. Однако не всем прохожим такое поведение понравилось. К юноше подошел незнакомец и выразил недовольство его поведением.

Между оппонентами возник спор, переросший в драку. Собственно, мужчина несколько раз ударил юношу кулаками и сбежал. От полученных травм парень скончался, пишет издание "Свободная пресса".

Правоохранители разыскивают подозреваемого и выясняют все обстоятельства происшествия.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость309069
Пожаловаться Ответить
Опять АУЕшники?
1
новости партнеров

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Власти ожидают запуска своего газопровода

"Гвалт по всему миру": Лукашенко заявил об истерике в Европе после учений "Запад-2021"

НАТО заявляет об угрозах в своей адрес, хотя и постоянно проводит маневры на рубежах РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей