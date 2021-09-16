Мужчина обманом завладел автомобилем

Резонансный случай произошел в Московской области. В Домодедово ушлый обманщик присвоил себе дорогостоящую машину своего скончавшегося отчима.



53-летний мужчина подделал договор купли-продажи. Он сделал вид, что его родственник при жизни продал ему машину. На самом деле махинация была осуществлена уже после смерти последнего.

В итоге мошенник разжился автомобилем стоимостью полтора миллиона рублей, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Преступная схема была раскрыта, делом занимаются правоохранители, материалы уже переданы в суд.

К слову, недавно дорожный конфликт между водителями в Подмосковье обернулся уголовным делом.