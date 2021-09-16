Как пользоваться гаджетами в лесу: в Подмосковье напомнили о простых правилах

Поход в лесополосу может закончиться весьма плачевно

В Московской области стартовал сезон грибов, а значит местные жители и гости региона массово отправляются в лес по грибы. При этом заблудиться в лесных угодьях очень просто, а вот отыскать заплутавшего человека могут только опытные спасатели.

При походе в лес нужно убедиться, что ваш телефон полностью заряжен. Кроме того, обязательно нужно взять с собой дополнительный аккумулятор для подзарядки.

Если вы сбились с пути, остановитесь и попробуйте воспользоваться телефоном. Даже в отсутствии сети может быть доступен экстренный вызов "112", напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в подмосковном лесу было обнаружено тело женщины с ножевыми ранами.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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