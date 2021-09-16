Поход в лесополосу может закончиться весьма плачевно

В Московской области стартовал сезон грибов, а значит местные жители и гости региона массово отправляются в лес по грибы. При этом заблудиться в лесных угодьях очень просто, а вот отыскать заплутавшего человека могут только опытные спасатели.



При походе в лес нужно убедиться, что ваш телефон полностью заряжен. Кроме того, обязательно нужно взять с собой дополнительный аккумулятор для подзарядки.

Если вы сбились с пути, остановитесь и попробуйте воспользоваться телефоном. Даже в отсутствии сети может быть доступен экстренный вызов "112", напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в подмосковном лесу было обнаружено тело женщины с ножевыми ранами.