Примечательный случай произошел в Домодедово

Работники таможенной службы в Домодедово во время смены изъяли несколько десятков бутылок виски. Общая стоимость контрабандного алкогольного напитка составляет порядка 2 миллионов рублей.



Сообщается, что горячительное отправили из Казахстана в Россию. Получательницей здесь должна была выступить украинская гражданка.

Бдительные стражи порядка заметили, что на бутылках нет акцизных марок. В итоге таможенники задержали подозрительную продукцию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову недавно в аэропорту Домодедово нашли сбежавшую собаку Еву, судьба которой обеспокоила многих россиян.