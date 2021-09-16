Таможенники Подмосковья изъяли контрабандное виски на 2 миллиона рублей

Примечательный случай произошел в Домодедово

Работники таможенной службы в Домодедово во время смены изъяли несколько десятков бутылок виски. Общая стоимость контрабандного алкогольного напитка составляет порядка 2 миллионов рублей.

Сообщается, что горячительное отправили из Казахстана в Россию. Получательницей здесь должна была выступить украинская гражданка.

Бдительные стражи порядка заметили, что на бутылках нет акцизных марок. В итоге таможенники задержали подозрительную продукцию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову недавно в аэропорту Домодедово нашли сбежавшую собаку Еву, судьба которой обеспокоила многих россиян.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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