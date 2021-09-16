Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Работники таможенной службы в Домодедово во время смены изъяли несколько десятков бутылок виски. Общая стоимость контрабандного алкогольного напитка составляет порядка 2 миллионов рублей.
Сообщается, что горячительное отправили из Казахстана в Россию. Получательницей здесь должна была выступить украинская гражданка.
Бдительные стражи порядка заметили, что на бутылках нет акцизных марок. В итоге таможенники задержали подозрительную продукцию.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову недавно в аэропорту Домодедово нашли сбежавшую собаку Еву, судьба которой обеспокоила многих россиян.
Власти ожидают запуска своего газопровода
НАТО заявляет об угрозах в своей адрес, хотя и постоянно проводит маневры на рубежах РФ