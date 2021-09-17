Напавшего на отдел полиции под Воронежем подстрелили во время задержания - фото

Ему вызвали скорую помощь

Полиция задержала мужчину, который накануне взорвал полицейский участок в Воронежской области. Он также обвиняется в убийстве троих человек. 

Мужчину остановили на трассе сотрудники уголовного розыска. В ходе задержания он оказывал вооруженное сопротивление, но его удалось обезоружить, пишет РИА "Новости".

Baza также уточняет, что подозреваемого ранили в голову. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, что вчера, 16 сентября, обвиняемый проник в отделение полиции, открыл огонь, а после попытался взорвать дежурную часть. В результате серьезно пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что мужчина также мог убить мать и двух ее детей, тела который были найдены возле села Волочанское в этот же день. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Шаман
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Если еще не умер - добьют в больнице, а то понарасскажет неудобной правды про местную полицию, да еще перед выборами. Заодно на него свалят убийства женщины и детей, если конечно оно вообще было.
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