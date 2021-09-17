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Полиция задержала мужчину, который накануне взорвал полицейский участок в Воронежской области. Он также обвиняется в убийстве троих человек.
Мужчину остановили на трассе сотрудники уголовного розыска. В ходе задержания он оказывал вооруженное сопротивление, но его удалось обезоружить, пишет РИА "Новости".
Baza также уточняет, что подозреваемого ранили в голову. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Напомним, что вчера, 16 сентября, обвиняемый проник в отделение полиции, открыл огонь, а после попытался взорвать дежурную часть. В результате серьезно пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
Позже выяснилось, что мужчина также мог убить мать и двух ее детей, тела который были найдены возле села Волочанское в этот же день.
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