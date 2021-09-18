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В субботу микроавтобус, в котором ехали 20 туристов из Москвы, попал в ДТП на трассе недалеко от деревни Дмитриевское. Авария произошла около шести утра. Микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. В результате пострадали 11 человек, их отвезли в больницу.
Туристы ехали на экскурсию в Череповец. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, пишет РБК.
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