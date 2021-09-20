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Журналисты сообщают о ЧП в Пермском университете.
Так, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев пишет, что в учебном заведении слышна стрельба.
В пресс-службе университета сообщили телеграм-каналу РИА "Новости", что часть студентов и преподавателей закрылась в кабинетах. В соцсетях Пермского университета появились сообщения с предупреждениями – спрятаться в кабинетах, покинуть здание по возможности или не приезжать вовсе.
По информации телеграм-канала "112", неизвестный открыл беспорядочную стрельбу. Двое пострадали, по предварительным данным. Однако источник "Интерфакса" в скорой уточнил, что есть и погибшие. Часть учащихся успела сбежать из здания.
По обновленной информации телеграм-канала "112", пятеро человек скончались. Однако официально университет сообщает лишь о четырех пострадавших.
Появились подробности состояния одного из пострадавших – пуля попала ему в голову, он находится в сознании, пишет местное издание 59.ru. Также известно, что душегубец стреляет из травматического оружия.
При этом источник в пресс-службе университета сообщил телеграм-каналу РБК, что стрелка обезвредили. Оружие оказалось огнестрельное. Телеграм-канал "360" пишет, что в ПГНИУ подтвердили задержание нападавшего. Все занятия отменили. Студентов эвакуируют.
МВД подтвердило, что есть погибшие. По данным Минздрава, пострадавших больше 10 человек. Ранен и стрелок.
СК РФ сообщает, что личность нападавшего установили. Им оказался студент.
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