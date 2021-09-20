"Перестрелял весь корпус": студенты Пермского университета рассказали о трагедии

"Перестрелял весь корпус": студенты Пермского университета рассказали о трагедии
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Злодей беспрепятственно попал в вуз

Сегодня, 20 сентября, произошло чудовищное событие. Молодой человек ворвался в здание университета в Перми и открыл пальбу по студентам и преподавателям. Очевидцы среди учащихся рассказали о пережитом ужасе.

Леденящий душу инцидент произошел утром, в понедельник. По словам студентов, кровавый злодей прошел по улице с "дробовиком наперевес". По пути он открыл беспорядочную стрельбу – душегубец начал расправу еще на улице.

После этого юноша проник на территорию высшего учебного заведения. Там он продолжил пальбу. Мужчина пытался нанести повреждения как можно большему числу людей. Один из корпусов серьезно пострадал.

"Он восьмой корпус просто весь перестрелял", – рассказывают шокированные очевидцы.

Ставшие свидетелями кровавой бойни студенты добавили, что нападавший подошел к зданию университета с стороны проходных, где расположен съезд. После этого он проследовал в восьмой корпус.

"На входе просто все в крови", – делятся ужасающими подробностями учащиеся.

Один из студентов рассказал, что нашел на улице гильзу.

Молодой человек сообщил, что, выходя из кафетерия, нарвался прямо на нападавшего. Однако студент быстро сумел оценить ситуацию и успел закрыться в заведении.

"Он шмальнул мне в дверь", – рассказал подвергшийся нападению молодой человек.

Как сообщают журналисты телеканала "360", перед нападением на университет юноша опубликовал в социальной сети большое послание. Там молодой человек рассказал, что ненавидит людей и мечтает о том, чтобы уничтожить весь мир.

Ранее стало известно, что нападение на Пермский университет совершил студент. По данным Минздрава, от рук молодого человека пострадали больше 10 человек.

Источник: Телеграм-канал "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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ну так он же не хотел работать еще пять лет что у него украли на выход пенсии
его экзамены загнобили
оценки
а просто хотел учится
или не так?
Гость309069
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А где была охрана? Дробовик ведь не автомат,очередями не стреляет.Значит была возможность этого ублюдка обезвредить,напав на него со спины,пока он перезаржал ружье.
Гость313535
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Вот что бывает когда идиотов не загоняют в стойло.
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