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СК РФ сообщил, что в результате стрельбы в вузе в Перми скончались пять человек.
Еще шесть получили ранения. При этом точные данные о погибших и пострадавших уточняются.
Позже стало известно, что число погибших выросло до 8 человек.
Как рассказала одна из студенток телеканалу "360", во время стрельбы она шла из одного корпуса в другой, а потом увидела раненого человека. Парня отнесли в медпункт, а девушку охрана отвела в колледж. Сейчас вход в здание закрыт.
Другие же очевидцы рассказывали, что мужчина с дробовиком наперевес пытался нанести повреждения как можно большему числу людей.
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