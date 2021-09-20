Озвучено точное число погибших при стрельбе в Пермском вузе

В результате произошедшего ранены шесть человек

СК РФ сообщил, что в результате стрельбы в вузе в Перми скончались пять человек. 

Еще шесть получили ранения. При этом точные данные о погибших и пострадавших уточняются. 

Позже стало известно, что число погибших выросло до 8 человек. 

Как рассказала одна из студенток телеканалу "360", во время стрельбы она шла из одного корпуса в другой, а потом увидела раненого человека. Парня отнесли в медпункт, а девушку охрана отвела в колледж. Сейчас вход в здание закрыт. 

Другие же очевидцы рассказывали, что мужчина с дробовиком наперевес пытался нанести повреждения как можно большему числу людей. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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