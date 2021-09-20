От рук злодея пострадали более 10 человек

Утром 20 сентября информационное пространство разорвала новость о страшной трагедии в Перми. В одном из университетов города произошла кровавая бойня. В прессе пишут, что сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить личность предполагаемого нападавшего.



По имеющимся в распоряжении журналистов данным, ужасающую расправу в университете устроил 18-летний местный житель. В прессе пишут, что юноша учился на юридическом факультете, на специальности судебный эксперт. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала "112".

Сообщается также, что перед нападением на высшее учебное заведение молодой человек оставил длинное послание в социальной сети. Там он заявил, что не считает себя экстремистом, а нападение на университет – не теракт.

По имеющимся у "Ленты.ру" данным, молодой человек давно запланировал пальбу в учебном заведении. Изначально он хотел напасть на свою бывшую школу, однако позже решил устроить бойню в Пермском университете.

Для осуществления своего страшного плана парень некоторое время копил деньги на приобретение огнестрельного оружия. Весной этого года он обзавелся нужной суммой. После этого юноша прошел медицинское обследование и получил разрешение на оружие.

По данным телеканала "360", злоумышленника уже задержали.

Ранее ставшие свидетелями расправы студенты рассказали о трагедии. По словам очевидцев, злодей беспрепятственно попал на территорию вуза. Один из учащихся сообщил, что нарвался на нападавшего, но успел скрыться от него в кафе. В итоге стрелявший пустил пулю в дверь заведения.