Стали известны подробности задержания устроившего стрельбу в Перми

Стали известны подробности задержания устроившего стрельбу в Перми
Фото: vk.com / vikiperm / www.globallookpress.com
Сейчас студент находится в тяжелом состоянии

Стали известны подробности задержания мужчины, устроившего стрельбу в Перми. Как оказалось, стрелка ранил инспектор ГИБДД, который прибежал на место происшествия. 

Сотрудник правоохранительных органов забежал в здание, после совершил несколько ответных выстрелов, а затем задержал нападавшего, обезоружил его. Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на МВД, правоохранитель оказал нападавшему первую помощь. При этом в СМИ разнятся данные о состоянии устроившего бойню в пермском вузе. 

Так, телеграм-канал Mash сообщил, что пермский стрелок выжил, но на данный момент преступник находится в реанимации. Также уточняется, что у него огнестрельные ранения груди и конечностей. 

Позже эту информацию RT подтвердил ректор ПГНИУ. Дмитрий Красильников уточнил, что сейчас нападавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. 

"Идет операция", 

– заключил ректор. 

Напомним, что ранее СМИ удалось установить личность нападавшего в Перми. Им оказался 18-летний местный житель. Как выяснилось, молодой человек учился на юридическом факультете. 

При этом перед тем, как совершить нападение на вуз, парень оставил в своих социальных сетях послание. Устроить расправу пермяк решил уже давно. Изначально он хотел напасть на свою бывшую школу, но позже принял другое решение. 

В результате стрельбы погибло восемь человек, а число пострадавших увеличилось до 24. По уточненным данным, жертвами стрелка стали шесть россиян. 

Источник: "Лента.ру" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость312608
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Хотят ли русские войны....?....
игорь
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а сколько еще таких вот 18 летних которые после того как ПОНЯЛИ что их заставляют рабствовать еще пять лет когда отняли пенсии так думают как ОН?
Гость311586
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Осеннее обострение.
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