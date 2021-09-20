Сейчас студент находится в тяжелом состоянии

Стали известны подробности задержания мужчины, устроившего стрельбу в Перми. Как оказалось, стрелка ранил инспектор ГИБДД, который прибежал на место происшествия.

Сотрудник правоохранительных органов забежал в здание, после совершил несколько ответных выстрелов, а затем задержал нападавшего, обезоружил его. Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на МВД, правоохранитель оказал нападавшему первую помощь. При этом в СМИ разнятся данные о состоянии устроившего бойню в пермском вузе.

Так, телеграм-канал Mash сообщил, что пермский стрелок выжил, но на данный момент преступник находится в реанимации. Также уточняется, что у него огнестрельные ранения груди и конечностей.

Позже эту информацию RT подтвердил ректор ПГНИУ. Дмитрий Красильников уточнил, что сейчас нападавший находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

"Идет операция",

– заключил ректор.

Напомним, что ранее СМИ удалось установить личность нападавшего в Перми. Им оказался 18-летний местный житель. Как выяснилось, молодой человек учился на юридическом факультете.

При этом перед тем, как совершить нападение на вуз, парень оставил в своих социальных сетях послание. Устроить расправу пермяк решил уже давно. Изначально он хотел напасть на свою бывшую школу, но позже принял другое решение.

В результате стрельбы погибло восемь человек, а число пострадавших увеличилось до 24. По уточненным данным, жертвами стрелка стали шесть россиян.