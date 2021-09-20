В школе юноша был отличником

Одноклассники рассказали, каким в школьные годы был парень, который сегодня, 20 сентября, устроил бойню в вузе в Перми.

Так, один из учеников вспомнил, что студент ПГНИУ создавал о себе благоприятное впечатление.

"Он был спокойным, вроде даже отличником",

– рассказал бывший одноклассник стрелка телеканалу "360".

Другая девушка полностью согласилась с тем, что в школьные годы молодой человек был адекватным, но при этом подчеркнула, что у учителей могло сложиться другое мнение.

Ранее стали известны подробности задержания устроившего стрельбу в Перми. Как оказалось, изначально он планировал напасть на свою бывшую школу, но после устроил стрельбу в вузе. По уточненным данным, жертвами трагедии стали шесть человек.