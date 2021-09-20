В Алма-Ате неизвестный расстрелял полицейских

В Алма-Ате неизвестный расстрелял полицейских
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Личность злоумышленника устанавливается

В Алма-Ате неизвестный открыл стрельбу по полицейским. По имеющимся данным, инцидент произошел в микрорайоне Акбулак.

В результате происшествия погибли пять человек. Среди них – двое стражей правопорядка, один судебный исполнитель и двое представителей гражданского населения. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Нападавшего задержали. Как уточняет Ratel.kz, он стрелял из охотничьего ружья. 

Новость дополняется.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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