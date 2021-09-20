Личность злоумышленника устанавливается

В Алма-Ате неизвестный открыл стрельбу по полицейским. По имеющимся данным, инцидент произошел в микрорайоне Акбулак.

В результате происшествия погибли пять человек. Среди них – двое стражей правопорядка, один судебный исполнитель и двое представителей гражданского населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Нападавшего задержали. Как уточняет Ratel.kz, он стрелял из охотничьего ружья.

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