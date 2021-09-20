Власти и народ поражены случившимся в вузе

Утром 20 сентября молодой человек открыл в Пермском государственном национальном исследовательском институте огонь – 18-летний студент начал стрельбу по людям в кампусе, а затем продолжил уже в здании одного из учебных корпусов. Восемь человек погибли, пострадали 28. В регионе 21 сентября объявлено днем траура.

Убийца палил по студентам и преподавателям из помпового ружья – открыл огонь, как только переступил порог. Преподавательский состав со студентами забаррикадировались в аудиториях, многие выпрыгивали из окон.

Первым на место происшествия выехал экипаж ДПС. В главный корпус вошел младший лейтенант полиции К. Калинин. Его коллега, старший лейтенант Макаров, начал эвакуировать людей. Первый столкнулся с вооруженным студентом – тот, заметив сотрудника правоохранительных органов, начал стрелять. Однако инспектор открыл ответный огонь. Ему удалось ранить преступника. Калинин смог обезвредить преступника, после чего полицейский занялся оказанием первой помощи.

Глава МВД Владимир Колокольцев наградит сотрудников, которым удалось задержать стрелка. В ведомстве указали, что инспекторы в экстремальной ситуации обезвредили преступника благодаря решительности, слаженности и самообладанию.

На ситуацию уже отреагировал президент России Владимир Путин, назвавший массовое убийство в пермском вузе трагедией. Глава РФ выразил близким жертв соболезнования, заявив, что никакими словами не заглушить боль – особенно если родители переживают своих детей.

Правоохранительные органы, добавил президент, сделают все для расследования пресупления и выяснения всех причин. А органы власти на всех уровнях предпримут меры для оказания поддержки пострадавшим и семьям погибших.

Известно, что устроивший стрельбу в университете студент владел огнестрелом на законных основаниях – ружье студент купил четыре месяца назад. Сам вуз находился под охраной ЧОПа, о чем сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

На ситуацию отреагировал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, заявил, что все учебные заведения необходимо охранять профессиональными структурами.

"Ни ЧОПы, ни бабушки с кроссвордами. Росгвардия пускай берёт под охрану жизнь наших детей...Сколько еще нужно таких трагедий? Надо принимать самые радикальные меры", – высказался политик.

В Общественной палате РФ после стрельбы в Пермском госуниверситете предложили Росгвардии взять под охрану все российские вузы и школы.

"Мы обязаны сделать все, чтобы подобное не повторилось, хотя простых решений здесь, к сожалению, нет. Выработка адекватных мер, которые позволят раз и навсегда обезопасить наших детей, уже ведется", – заявил Петр Толстой в своем "Телеграме".

Известно, что стрелка доставили в реанимацию с огнестрельными ранениями в области груди и конечностей. Он находится в тяжелом состоянии.