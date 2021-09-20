На борту находятся психологи, врачи и сотрудники "Центроспаса"

Специальный борт МЧС вылетел из подмосковного Жуковского для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы, устроенной сегодня студентом в пермском университете. Судно оборудовано медицинскими модулями для возможной эвакуации жертв в столицу – каждый позволяет разместить четырех человек.

Согласно приведенным данным, на борту находятся медики из Всероссийского центра медицины катастроф, психологи из Министерства чрезвычайных ситуаций, а также "Центроспас".

На месте и после проведения консилиума эксперты из столицы вынесут решение об эвакуации раненых, передает МИР24.

Известно, что сам стрелок находится в отделении реанимации. В настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ.