Число пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось

Восемь человек остаются в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате стрельбы в Перми возросло до 29. 

При этом восемь человек, получившие разные травмы, находятся в тяжелом состоянии, уточняет телеканал "360". Ранее, к слову, их было девять. За ночь врачам удалось стабилизировать состояние одного пациента. 

Состояние еще четырех оценивается как средней тяжести, другие – в удовлетворительном. Также среди находящихся в больницы есть те, кто пострадал в результате падения из окон вуза. У них диагностированы различные травмы и переломы. Одной девушке понадобилась помощь врачей из-за сильного стресса. 

Ранее стало известно, что специальный борт МЧС вылетел на помощь пострадавшим в Перми. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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