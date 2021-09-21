Восемь человек остаются в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате стрельбы в Перми возросло до 29.

При этом восемь человек, получившие разные травмы, находятся в тяжелом состоянии, уточняет телеканал "360". Ранее, к слову, их было девять. За ночь врачам удалось стабилизировать состояние одного пациента.

Состояние еще четырех оценивается как средней тяжести, другие – в удовлетворительном. Также среди находящихся в больницы есть те, кто пострадал в результате падения из окон вуза. У них диагностированы различные травмы и переломы. Одной девушке понадобилась помощь врачей из-за сильного стресса.

Ранее стало известно, что специальный борт МЧС вылетел на помощь пострадавшим в Перми.