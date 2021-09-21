Злодей пытался увеличить число своих жертв

20 сентября информационное пространство поразила новость о страшных событиях в Перми. Злоумышленник явился в вуз с дробовиком и устроил пальбу. Позже выяснилось, что перед этим злодей обстреливал автомобили.



Нападение бандита на машины попало на камеры видеорегистратора. На кадрах видно, как молодой человек направляет оружие прямо в лобовое стекло и производит выстрел. Ужасающий ролик публикуют авторы телеграм-канала "112".

Юноша попал в стекло, из-за чего оно треснуло, пишет РИА ФАН. Перепуганный автовладелец поторопился скрыться из поля зрения агрессора.

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало последнюю информацию о пострадавших в Перми. Их число возросло до 29 человек.