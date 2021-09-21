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В Сахалинской области произошел шокирующий инцидент. Школьница из города Долинск погибла, снимая ролик для популярной платформы "ТикТок".
12-летняя девочка пробралась вместе с подругой на стройку. Погибшая хотела сымитировать на камеру сцену удушения. Она просунула голову в петлю, но случайно оступилась, передает "Лента.ру".
Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Сахалинской области.
Следователи проверят работу местной администрации. Ведь строительный объект должен был находиться под постоянной охраной, уточняет "Свободная Пресса".
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