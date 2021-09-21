В Подольске местный житель убил и расчленил своего знакомого

Мужчина сознался в содеянном

В подмосковном городе Подольск задержали 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В минувший понедельник один из прохожих наткнулся на пакет, в котором лежали фрагменты человеческого тела. На место сразу же выехали следователь и криминалист.

Вскоре личность убитого была установлена. Также стражам правопорядка удалось выйти на след предполагаемого преступника.

Выяснилось, что ранее подозреваемый уже был судим. Мужчина сознался в убийстве. Он рассказал, что между ним и погибшим вспыхнула ссора. В итоге местный житель расправился с оппонентом.

Мужчины были знакомы с 2019 года – они вместе содержались в СИЗО, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей