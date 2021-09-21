Мужчина сознался в содеянном

В подмосковном городе Подольск задержали 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В минувший понедельник один из прохожих наткнулся на пакет, в котором лежали фрагменты человеческого тела. На место сразу же выехали следователь и криминалист.

Вскоре личность убитого была установлена. Также стражам правопорядка удалось выйти на след предполагаемого преступника.

Выяснилось, что ранее подозреваемый уже был судим. Мужчина сознался в убийстве. Он рассказал, что между ним и погибшим вспыхнула ссора. В итоге местный житель расправился с оппонентом.

Мужчины были знакомы с 2019 года – они вместе содержались в СИЗО, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".