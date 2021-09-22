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Леденящий душу инцидент произошел в российской столице. В Москве была убита супружеская пара. В кровавой расправе подозревают отпрыска покойных.
По версии правоохранителей, 16-летний парень убил своих родителей из-за разгоревшегося дома конфликта. Папа и мама подозреваемого скончались из-за многократных ударов ножом, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".
Молодого человека уже взяли под арест. Известно, что юноша страдал наркотической зависимостью. Такую информацию публикует телеканал "360".
Напомним, недавно в Подольске местный житель убил и расчленил своего знакомого.
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